Es mentira que me quiero ir de River: JFQ

Con el espíritu vivo de un niño que va detrás de un balón, y con la madurez para comprender cuándo es el momento indicado para demostrar sus virtudes.

Así se mostró el volante colombiano Juan Fernando Quintero durante un Instagram Live, en el que desmintió rumores de que quiere salir de River Plate, elenco argentino en el cual, con fútbol y palabras, se sigue ganando el corazón de sus hinchas.

A través de esta transmisión en vivo, muy eficiente por estos días entre célebres figuras y sus seguidores, Juanfer evidenció gratitud por una institución que lo valoró cuando vivió días duros producto de una lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y que lo marginó, en 2019, 208 días de las canchas.

En días anteriores, antes de que se frenara la actividad deportiva en Argentina debido a la crisis del coronavirus, la prensa de ese país informó que el colombiano podría recalar en el balompié de los Estados Unidos o de Europa, específicamente en Holanda.

“Me llamó mi mamá y me dijo que salió una noticia mía, que para irme para yo no sé dónde. Estamos en cuestiones de salud y salen con eso. Sé que hay cosas que no las puedo manejar, pero de mi boca no ha salido que me quiera ir”.

El deportista denota alegría en Argentina. “Uno es feliz, y más donde quiere estar. En River encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años. Viví muchas situaciones difíciles y River me dio todo: cariño y gratitud”.

El colombiano, quien meses antes de su lesión se convirtió en la figura de su equipo en la final de la Copa Libertadores 2018 al anotar gol y dar una asistencia para la conquista ante Boca Juniors, agregó: “Yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí. Me siento importante en River. Todos queremos competir, sufro por no jugar pero valoro a mis compañeros y respeto al entrenador. Es mentira que me quiero ir por no jugar” .