Sanz ya había enviado un mensaje después de la detención de su esposo pidiéndole el favor a la prensa que le respetaran su espacio personal debido a que sufría de un momento muy difícil en su vida por el fallecimiento de su madre una semana atrás.

En las más recientes horas, volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido manifestando: “He querido hacer este video para que me vean, porque sé que mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando”, señaló Sanz tras contar que ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus fans.