Desde las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) rueda el balón en Qatar y una de las deudas que quiere saldar Suramérica es volver a levantar una Copa del Mundo. A quienes nacieron desde 2002 en adelante no les ha tocado ver este suceso, así que hoy las esperanzas se centran en dos selecciones que parten como favoritas y que intentarán recuperar esa hegemonía: se trata de Argentina y Brasil. Sin embargo, al frente tendrán a potencias europeas de la talla de Francia o Alemania, entre otras, que buscarán impedirlo.

La Auriverde arriba a Qatar como la número uno del ranking Fifa. Contrario a los dos pasados mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), su juego ya no depende de Neymar. Ya hay jugadores como Vinicius, Rodrygo y Antony, que comparten ese peso. Desde la derrota ante Bélgica en el Mundial de Rusia, solo ha perdido un partido, ante Argentina en la final de Copa América.

Uruguay, Brasil y Argentina, los campeones del mundo que tiene Suramérica, han enfrentado en los últimos años una crisis dirigencial que no les ha permitido estabilidad en sus procesos, pese a que los charrúas lo intentaron con el técnico Óscar Washington Tabárez, quien estuvo al frente entre 2006 y 2021. Esa misma estabilidad no se presentó en la dirigencia. Más inestable fue Brasil, que tuvo 6 presidentes en los últimos 10 años y 6 seleccionadores desde el título de 2002. Mientras que Argentina, desde el debut de Lionel Messi en el Mundial de 2006, ha tenido 8.

Los europeos que se interponen en el camino

Francia busca romper con la maldición del campeón, y para ello tendrá un ataque formidable conformado por Kylian Mbappé y Karim Benzema. “Son jugadores que solos te pueden resolver un partido así la selección no juegue bien”, indicó el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Además, puso en ese escalón a Alemania, que tiene que dejar atrás la mala presentación en Rusia. “Ellos tienen recambio y fue muy raro lo que les sucedió en Rusia, porque los alemanes siempre son candidatos”, agregó Gómez, quien dijo que el proceso que tienen Inglaterra y Bélgica les brinda herramientas para llegar a la final. “Tienen varios años con el mismo cuerpo técnico y jugadores de muy buen nivel”.

Sobre España indicó que es una selección muy joven, que tiene toda la calidad, pero que le puede pesar la inexperiencia en algún momento de la competencia. La pugna entre Suramérica y Europa está servida, habrá que ver qué selección inclina la balanza para su respectivo continente

Suramérica le facilitó a Europa la ventaja

“Este es un tema de mucho análisis en Conmebol y se hace desde la humildad, que es la que te dice dónde estás parado. A veces queremos sentir que somos los mejores. Cuando Brasil ganó el Mundial de 2002, Mbappé tenía 2 años y siempre creció viendo ganar a los europeos y por eso se le ocurrió decir que siempre veía favoritos a los de su continente y acá en América lo criticaron. ¿Cómo quieren que diga lo contrario si nunca los vio ganar? Hay que aceptar esa superioridad y empezar a trabajar para igualarlos. Uno ve que Europa está llena de jugadores suramericanos, llenos de talento y que son figuras. Suramérica perdió el norte cuando se le olvidó cómo había ganado. En el 2002 América llevaba nueve mundiales y Europa, ocho. Eso se ganó con talento, libertad en el juego, responsabilidad cuando no se tiene el balón y el disfrute, no prisioneros de los esquemas. A partir de ese 2002 se empezó a creer que lo que se hacía en Europa era mejor y se empezaron a copiar los sistemas de juego. Todos los entrenadores querían emular a Tuchel, Guardiola o Mourinho y resulta que a ninguno se le ocurrió mirar al Santos que formó jugadores como Pelé, Robinho, Neymar, Ganso, Socrátes, entre otros. Tampoco vieron los equipos de Río que sacaron a Zico, Bebeto, Romario, Ronaldinho y ahora a Vinicius. En cambio decidimos mirar Europa, copiar y pegar y hoy por hoy la gran mayoría de selecciones suramericanas están prisioneras de un esquema, cuando lo que nos dio los títulos mundiales fue la libertad y el talento, algo que no se forma sino con lo que se nace. Europa agarró ventaja y Suramérica se la permitió. La única manera de ganar es volver a hacerlo a nuestra manera”.

Francisco Maturana

Miembro del Comité Técnico

y de Desarrollo de la FIFA