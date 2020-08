Experiencias de afuera que la Liga podría replicar

Con un panorama más claro luego de la Asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, en la que se definió el formato y se estableció el 30 de agosto como la fecha del regreso de la competencia, el balompié local atraviesa entonces sus últimas semanas de preparación antes del pitazo inicial de la Liga-2020.

De este modo, el fútbol se convertiría en el primer deporte de conjunto en reanudar competencias de forma oficial en el país en medio de la emergencia por la covid-19, y el cuarto de Suramérica, tras Paraguay (21 de julio), Perú (7 de agosto) y Uruguay (15 de agosto), una posición que aunque de privilegio, también es un laboratorio en el que se ensayarán y evaluarán los protocolos de bioseguridad adoptados para la práctica.

Aunque lo que se avecina es nuevo para todos los actores involucrados, esta disciplina tiene una ventaja de contar con referentes internacionales que semanas atrás emprendieron el retorno a las canchas en Europa, por lo que los 36 clubes locales (20 profesionales y 16 de segunda división), les sirve de modelo para avanzar.

Las ligas de Europa y los torneos de Estados Unidos, el mencionado regreso de Paraguay y México, en América, son algunos ejemplos para el país. ¿Qué se ha aprendido de ellas y se ha implementado en la Liga?

Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, advierte que ejecutar aquí protocolos utilizados en otras naciones es complicado. “Depende de la situación específica de cada país en relación con la pandemia”; no obstante, hay acciones genéricas que se han adoptado en el rentado nacional.

“No somos ajenos a medidas como jugar sin público, al límite de personas tanto en entrenamientos como en los estadios o al distanciamiento en la celebración de un gol que esperamos acá sean estrictas”, dice el dirigente.

Protocolo por fases

Al igual que en España, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, tras recibir la aprobación por parte de los ministerios de Salud y Deporte, revelaron el 17 de junio el protocolo de bioseguridad que deben seguir los equipos para el regreso a entrenamientos, que estaban autorizados desde el día 8 de ese mes.

La resolución 993 de 2020, que señala las “medidas específicas para el retorno a la práctica deportiva del fútbol” están divididas en cinco fases (ver informe). Los clubes colombianos pasan actualmente por la fase 3 de entrenamiento de bajo riesgo.

La liga ibérica, que finalizó el 19 de julio, implementó 4 fases antes de iniciar el torneo: entrenamientos individuales o básicos, medio total, precompetición y competición.

Para el entrenador Carlos Navarrete este es un modelo que “brinda seguridad y control en medio de esta situación. Funcionó allá y lo que se ha implementado acá muestra buenos resultados”.

Jugar en sede única

La Asamblea de Dimayor dejó este punto en suspenso. Inicialmente se acordó que los partidos se disputaran bajo el formato de local y visitante en los escenarios habituales de los equipos; sin embargo, en los últimos días quedó en duda debido al comportamiento de la pandemia en el país y que habla de un pico alto en agosto.

“Aunque la aprobación del sistema del campeonato se mantiene, como todo lo que ocurre ahora, esto va a depender del nivel de propagación del virus al 30 de agosto y de la aprobación del Gobierno. Si la proyección para ese entonces es que vamos a estar en un pico alto tendríamos que modificar ese formato y hacerlo en una sola región”, expresa el presidente de Envigado.

Agrega que “precisamente hicimos cambios en los estatutos para que la comisión encargada de las competencias pueda tener la facultad de cambiar el sistema”.

Esta propuesta ya fue adoptada por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, Uefa, para la Champions League, el torneo de clubes más importante de ese continente que volverá el 7 de agosto con sede única en Lisboa, Portugal.

La idea de reanudar el torneo en una o varias sedes tiene simpatizantes y detractores. Brayan Fernández jugador de Rionegro Águilas, manifiesta que todo depende del lugar, las condiciones y la seguridad. “Si en una sola ciudad se asegura una buena organización sería bueno para no movilizar a tanta gente por todo el país”, mientras que Andrés Ricaurte, futbolista del Medellín, indicó hace poco en una rueda de prensa virtual que le parecía inviable esta última opción.

“Si lo hacemos por ejemplo en Medellín, son cuatro equipos, pero el resto de los clubes tendrían que viajar y son un montón de familias que quedan separadas, se quiebra un vínculo. No estoy de acuerdo con esa idea, si la toman la tenemos que acatar, pero no me parece”, dijo.

Supervisores en equipos

Una figura que resultó exitosa en el regreso de la Bundesliga en Alemania, principal certamen de ese país, y que terminó el 6 de julio, fue la de un supervisor dentro de los equipos para monitorear el cumplimiento de los protocolos.

Tras quedar desierta la convocatoria de Dimayor para contratar una empresa que ejecutara el protocolo en todos los clubes, se definió que cada institución era autónoma de realizar dicho proceso y elegir el laboratorio para los testeos de sus colaboradores.

Aunque lo que va de los protocolos en los equipos ha mostrado buenos resultados, al decir de los dirigentes, reportando los casos de covid-19 en sus plantillas, no se descarta la idea de tener un supervisor y así lograr un contacto más directo con el Gobierno. Los casos aparecidos se acercan a 100.

“Hemos estado muy atentos en los detalles para que el departamento médico de cada uno de los clubes lleve a cabo los procesos para que evitemos tener que suspender la Liga una vez iniciada. Tener ese respaldo nos garantizaría el cumplimiento del protocolo tal cual está diseñado”, comenta Carlos Zuluaga, presidente de La Equidad.

Más sesiones grupales

Una última situación que el balompié local esperaría tomar de los pasos que tiene como referencia de otros países es el tiempo que se le dará a los entrenamientos grupales, lo cual es el preámbulo a la competencia.

Según las fases, los clubes locales sólo cuentan con una semana de sesiones colectivas antes de reanudar el torneo, periodo que el médico del Medellín, Edgar Méndez, considera insuficiente. “Necesitamos más tiempo para el trabajo en conjunto. No solamente una como está planteada sino dos o tres para que los jugadores lleguen en mejores condiciones”.

En España, por ejemplo, los clubes tuvieron cerca de tres semanas de entrenamientos grupales que comenzaron el 18 de mayo con grupos reducidos de 10 jugadores hasta tener a la plantilla completa en un mismo campo para preparar el campeonato que inició el 11 de junio.

Nacional, el primer club que volvió a entrenamientos en el país, ya suma 20 sesiones dentro de la Fase 3 o entrenamiento bajo riesgo que tiene una extensión de 28 días, la más larga del protocolo .