En la fase 1A participan 20 equipos eliminados en la fase regular de la Liga BetPlay (12 clubes) y del Torneo BetPlay (8 clubes). Estos se distribuyen en cuatro grupos de cinco equipos, y los dos mejores de cada zona avanzan a octavos de final.

La fase 1B enfrentará a los ocho clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay contra los ocho semifinalistas del Torneo BetPlay. Los cruces se definen por posición: el 1° de la Liga vs. el 8° del Torneo, el 2° vs. el 7°, etc.

Le recomendamos: Nacional, Millonarios, Santa Fe y Once Caldas, un grupo con historia, presente y cuentas pendientes

Los grupos de la primera fase quedaron distribuidos así:

Grupo A: Bucaramanga, Deportivo Cali, Boyacá Chicó, Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali.

Grupo B: Alianza Valledupar, Águilas Doradas, Envigado, Orsomarso y Barranquilla.

Grupo C: Deportivo Pasto, Llaneros, Unión Magdalena, Real Santander y Atlético FC.

Grupo D: Deportivo Pereira, Fortaleza, La Equidad, Leones y Bogotá.

Este miércoles arranca la fase de grupos de la Copa BetPlay con dos compromisos: Leones frente a La Equidad (3:00 p.m.) por el Grupo D, y Llaneros ante Atlético FC (4:00 p.m.) por el Grupo C.