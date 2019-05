Mano a mano entre Maturana y Goycochea previo a la Copa América

Fue un auténtico mano a mano. Como aquellos que tuvieron en la década de los 90, defendiendo los colores de Nacional y Millonarios, o de las selecciones de Colombia y Argentina. Pero esta vez el escenario no fue una cancha, por eso no hubo tensión, en cambio, sí muchas bromas y anécdotas...

Francisco Maturana, el entrenador que le ha dado a Colombia su único título de la Copa América, en el 2001, y Sergio Goycochea, campeón del torneo de selecciones más antiguo del mundo con Argentina, en 1993, se “enfrentaron” en un conversatorio organizado por DirecTv.

Maturana y Goycochea saltaron a la “cancha”, una cómoda tarima donde los periodistas Tito Puccetti y Adrián Magnoli hicieron las veces de “jueces”, ante una tribuna colmada por representantes de los principales medios de prensa.

Entre risas y comentarios jocosos, pero con fondo futbolístico, cómo no, Pacho y Sergio tuvieron un duelo imperdible, que estuvo atravesado por los enfrentamientos que libraron Nacional, cuando Maturana estaba sentado en el banco verdolaga, y Millonarios, cuando Goycochea atajaba para los embajadores. Y también, por supuesto, cuando el chocoano guiaba a la tricolor y el bonaerense era el meta de la Albiceleste.

“Goyco” fue quien más se salió del libreto, y cuando la pantalla que había en el salón proyectó los goles del inolvidable 5-0 en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94, el exarquero dijo: “Sí, hubo muchos goles, pero no me acuerdo cuántos, es más, creo que yo no estaba en Buenos Aires”.

Maturana recordó que ese día Adolfo el “Tren” Valencia quería marcar su gol a como diera lugar, y cuando ya lo hizo, pidió relevo para buscar el aplauso, pero Pacho se negó. “Ahí te morís”, le gritó desde el banco.

Otro de los momentos que vino a la memoria de los dos ilustres invitados fue un episodio de la Copa América de 1993, la misma que conquistaron los argentinos.

Pacho reveló que en la definición de penales para la clasificar a la final, quiso cambiar a Óscar Córdoba, antes de que terminara el tiempo reglamentario, para meter a Faryd Mondragón y aprovechar su tamaño en los tiros de los doce pasos. Pero el odontólogo mantuvo a Córdoba, “porque estaba inmenso”, y al final no atajó ni un penal. ‘Goyco’, en cambio, le detuvo a Víctor Hugo Aristizábal y Argentina pasó a disputar el título.

El “segundo tiempo”

En el segundo tiempo del duelo, Puccetti y Magnoli les lanzaron “disparos” a quemarropa para saber quién de los dos tenía más conocimientos sobre la historia de la Copa. Vinieron entonces preguntas como cuál fue el primer campeón, quiénes son los goleadores históricos del torneo, en qué partido un delantero de cuyo nombre no quiso acordarse “Goyco” desperdició tres penales, en fin. Los “rivales” debían oprimir un timbre para dar su respuesta, y aunque Sergio fue el más rápido, sus respuestas no fueron precisamente las acertadas. 3-2 venció Pacho en ese duelo.

Entre preguntas y respuestas, el conversatorio trajo a la memoria los nombres de muchos jugadores y partidos y trofeos, y cada uno de ellos debía escoger sus preferidos. Cuando le preguntaron a “Goyco” si prefería a Messi o Maradona, el exarquero respondió: “Messi y Maradona. Los argentinos no debemos estar en esa disputa insulsa de quién es mejor, ojalá que tuviéramos más jugadores como ellos dos”.

Una táctica similar utilizó Maturana cuando le preguntaron que título prefiere, si el de la Libertadores en 1989 con Nacional o el de la Copa América con Colombia en el 2001. Pacho contestó: “No podés escoger nunca entre dos hijos. Fueron sensaciones y títulos distintos”.

La respuesta del entrenador despertó aplausos, como también cuando le pidieron escoger entre Falcao y “Tino” Asprilla. Allí se la jugó Pacho. Dijo, “en lo futbolístico, “Tino”. Recuerdo lo que me decía Arrigo Sacchi: “Pacho, Asprilla es el último dinosaurio del fútbol. No habrá más jugadores como él”.

Con fotos y autógrafos con los espectadores del mano a mano, Maturana y Goycochea compartieron un almuerzo como un par de amigos, dos hombres del fútbol que también dejaron su sello personal en la Copa América.