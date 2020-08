El exvolante colombiano Freddy Rincón criticó las declaraciones que dio hace unos días James Rodríguez en las que se autoproclamó el mejor de la historia del fútbol colombiano, y en las que además también se refirió a él.

“Rincón ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño”, fueron algunas de las palabras de James.

