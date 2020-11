Ídolos históricos aconsejan cómo levantar la cabeza

“Creo que la Selección va a clasificar, tiene todos los atributos porque antes de estos dos partidos, que lógicamente les debieron tocar las fibras, venía haciendo las cosas bien. Quedan muchas fechas por delante. Hay que mentalizarse en que tenemos muy buenos jugadores. La baja de Falcao en estos dos partidos fue fundamental, pues así no juegue inspira liderazgo y respeto entre sus compañeros. Seguro que los jugadores que llamen en marzo van a querer reventarse por la Selección. A mi me tocó perder 4 finales de Copa Libertadores con el América, y el fracaso del Mundial del 94, y echamos para adelante. Es normal que en las familias se pelee y haya diferencias, lo importante es sanar las heridas y continuar. Creo que hablar sobre lo que sucede en un camerino no está bien por parte de la prensa, porque es un lugar muy íntimo para los jugadores y el cuerpo técnico, en cualquier vestuario del mundo existen diferencias. Al profe Maturana lo criticaron mucho cuando dijo que “perder es ganar un poco” y tiene toda la razón, porque estas derrotas son las que le sirven a uno para ser un mejor profesional, para corregir lo que se venía haciendo mal, demostrarse a sí mismo que cuando la vida te da batallas puedes lucharlas sin desfallecer. Estos muchachos han llevado alto a la Selección y eso no se olvida de un momento a otro. Las derrotas y las goleadas son parte del fútbol, a los mejores los han goleado y siguen siendo líderes. Así que hay que mirar lo que se viene sin olvidar estos tropiezos, porque los ayudarán a ser mejores”.

“Lo primero que debe tener claro el grupo es que si queremos ir al Mundial hay que hacerle un buen partido a Brasil y ganarle a Paraguay, ellos tienen que entender que dependen de sí. No podemos esperar y reaccionar al final de la Eliminatoria ni seguir dando papaya. Estas clasificatorias son duras y desde un principio el único clasificado es Brasil. Ganando se borra todo lo malo. Tenemos que enfrentar la situación, con pena y vergüenza, pero esto continúa y hay que seguir para adelante. Nosotros también pasamos por este tipo de situaciones y hacen parte del fútbol. Hoy, más que nunca, hay que unirse y el objetivo está vivo que es la clasificación al Mundial. Ya los muchachos deben dejar de pensar en lo que pasó con Uruguay y Ecuador, el fútbol da revanchas. En mi época si uno se quedaba pensando en lo que hizo mal, no corregía y le iba peor en los siguientes partidos. Está bien que entre ellos se reclamen y que unos se enfrenten a otros, a mi nunca me tembló la voz para cantarle las verdades a los jugadores que yo veía que no se entregaban por la camiseta. Es necesario hacer esa catarsis y decirse las cosas a la cara por más que duelan. Así era como nosotros solucionábamos los problemas, hablamos los líderes y después resolvíamos en la cancha las cosas. Están armando un escándalo porque hubo discusiones en el camerino, peor hubiera sido que no sintieran nada después de esas dos derrotas tan dolorosas. El que no se entregue por el equipo pues que no vaya a la Selección, es así de sencillo. Todos deben estar empujando para el mismo lado, directivos, cuerpo técnico, jugadores y afición”.