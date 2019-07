¿Funcionan las segundas partes para los DT?

“No solo una, dos o tres, sino todas las oportunidades debe tener un ser humano y un profesional que quiera cambiar el rumbo de las cosas para bien, independientemente si le salen o no. Hay muchos factores que inciden para el éxito o el fracaso”.

Alberto Gamero

Técnico del Tolima

“A uno nunca se le pueden cerrar las puertas, a mi ya me ha pasado que no me ha ido bien dirigiendo a un club y algún día se podría presentar la oportunidad de resarcir esa situación. O si hiciste las cosas bien, tienes el derecho de regresar”.