Fútbol americano, para disfrutar en Tulio Ospina y Marte

Por julio césar acosta v.

La Federación Colombiana de Fútbol Americano determinó organizar en suelo antioqueño la primera edición del Tazón Internacional del Café entre las selecciones de Colombia y México, aprovechando el crecimiento de este deporte en el país.

Desde hoy, la fanaticada del fútbol americano en la capital paisa, podrá disfrutar de la acción con el entrenamiento, a puertas abiertas, del combinado local, desde las 11:00 a.m. en la cancha Marte 2 y también de los manitos, 12:00 m. en el Tulio Ospina de Bello.

La cita entre los dos combinados será el plato fuerte de una extensa jornada que pretende definir los campeones nacionales en distintas categorías (femenino libre y juvenil masculino -14 y 17 años-) con elencos de Bogotá, Cali, Manizales y Medellín. Ese duelo será a las 10:30 a.m.

“Vamos a enfrentar un rival que nos triplica en experiencia, que lleva mucho más desarrollo que nosotros y eso lo hace más atractivo. El elenco colombiano viene mostrando un alto nivel, tanto así que de México ya piden jugadores nuestros”, manifestó Jhonatan Saave, capitán del equipo.

Colombia llega fortalecida después de vencer con contundencia a su similar de Perú, en Lima, por 53-6 en septiembre, presentación que espera revalidar en este duelo. “En Perú fue nuestra primera salida internacional como Selección. Siempre fue a nivel de clubes, con Hunters, Tucanes o Pumas. Esta será nuestra segunda experiencia con el uniforme patrio”.

No ser un deporte convencional hace que la gente no conozca mucho de cómo se juega, pero es muy atractivo según Jhonatan. “Prometo que van a encontrar mucha emoción, y aunque reconozco que mucha gente no lo entiende, cuando se familiaricen con las reglas, lo van a disfrutar. En este encuentro, ante un rival tan fuerte, los aficionados tendrán muchas sorpresas. Para nosotros será un compromiso muy exigente, pero estamos bien preparados” .