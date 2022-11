Después de disfrutar el momento, Renard insta a los suyos a concentrarse cuanto antes en las d os siguientes fechas, en las que se enfrentarán a Polonia, el próximo sábado (8:00 a.m.) y a México, el miércoles 30 de noviembre (2:00 p.m.).

“Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar qu e Argentina sigue siendo un equipo fantástico ”, concedió el francés. “Llevaban 36 partidos invictos, son los vigentes campeones de la Copa América , con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico ”.

“Solo podemos tener una buena celebración durante 20 minutos y eso es todo, todavía quedan dos partidos”, declaró el exseleccionador de Zambia y de Costa de Marfil. “Cuando vienes a la Copa del Mundo, tienes que creer en uno mismo, todo puede pasar en el fútbol”.

Después de irse al descanso por detrás en el marcador y tras otros tres goles de Argentina anulados por fuera de juego, Renard no estaba satisfecho.

“Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte”, analizó.