Inglaterra levantó su segunda Eurocopa consecutiva al batir a España en los penales (1-1 tras prórroga, 3-1), este domingo en una final disputada en Basilea que la Roja no supo matar ante unas Leonas que demostraron de nuevo ser las reinas del suspense.

No hubo goles en la siguiente hora de juego y la 14ª Eurocopa se definió en los penales con Inglaterra imponiéndose gracias a las dos paradas de Hannah Hampton y a un último lanzamiento marcado por su talismán Chloe Kelly.

“Estoy en shock, no tengo muchas emociones. Me he vaciado. Creo que hemos sido superiores, pero es cruel que todo se decida en penales”, declaró Aitana Bonmatí, que se topó con Hampton en su penal, elegida a pesar de todo mejor jugadora del torneo.

“El fútbol es el deporte que no siempre el mejor gana, pero ellas fueron mejores en los penales”, reconoció su seleccionadora Montse Tomé.