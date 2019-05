Sin jugar, James celebra doblete de campeón en Alemania

El Bayern Múnich, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Bundesliga por séptimo año consecutivo, terminó su temporada con un doblete al conquistar la Copa de Alemania, superando por 3-0 al RB Leipzig, este sábado en la final de Berlín.

El polaco Robert Lewandowski, con dos goles (minuto 29 y 85), y el francés Kingsley Coman (78) fueron los autores de los tantos.

Es la decimonovena Copa de Alemania para el Bayern, que refuerza así su amplio dominio en el palmarés, donde el segundo equipo más laureado, a gran distancia, es el Werder Bremen con seis títulos.

Sin embargo, el Bayern no había podido levantar este trofeo en las dos temporadas anteriores, por lo que éste es su primer doblete desde la campaña 2015-2016, cuando estaba dirigido por Josep Guardiola.

Otro de James

Para el colombiano James Rodríguez es su consagración número 20 en Europa, pero en 7 de estos festejos no hizo parte del encuentro definitivo.

Ante Leipzig, ni siquiera estuvo entre los concentrados y desde el club no hay claridad sobre si se debió a la recuperación de un problema muscular o simplemente una decisión del entrenador Niko Kovac. James tampoco estuvo en la final de la Bundesliga.

En línea

Para Niko Kovac es su segunda ‘DFB Pokal’ consecutiva, ya que la ganó también hace un año, cuando entrenaba al Eintracht Fráncfort y superó 3-1 en la final al Bayern, el equipo al que ahora dirige.

Tras el partido, el presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, anunció que Kovac continuará en el puesto para la próxima temporada, saliendo al paso de los rumores sobre un eventual relevo, en una temporada lastrada por la decepción vivida en la Liga de Campeones, donde el equipo alemán fue eliminado por el Liverpool en los octavos de final.

“Esta victoria es merecida. He ido a dar las gracias a los hinchas porque sin ellos no estaríamos aquí. Superamos el momento difícil de octubre y noviembre gracias a ellos. Les agradezco también el apoyo personal que me han dado”, declaró Kovac.

Veteranos

El francés Franck Ribery (36 años) y el holandés Arjen Robben (35 años), que empezaron como suplentes, pudieron luego entrar al partido en la segunda mitad y se despidieron como jugadores del Bayern sobre el césped y con un título.

“Llevará unos días ser conscientes de que esto se ha terminado, pero está bien terminar con un doblete”, valoró Robben.

Fue también un día muy especial para el francés Corentin Tolisso, apartado de los terrenos de juego por lesión desde septiembre y que entró en el partido igualmente durante la segunda mitad.

Por contra, el colombiano James Rodríguez, cuya continuidad en el equipo está en el aire, fue uno de los descartados de última hora y no entró en la convocatoria para la final.