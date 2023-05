Tras no llegar a un acuerdo con el Botafogo de Brasil, se creía que, por ahora, no habría algún equipo en conversaciones para contar con los servicios del “10” de la Selección Colombia , pero esto muestra que Rodríguez aún tiene mercado en el fútbol europeo.

La oferta que más llamaría la atención del futbolista de 31 años es la de los Toffes, club en el que militó en 2020 y disputó 23 compromisos, 21 como titular. Tuvo un registro de seis goles y cuatro asistencias.

Sin embargo, varios medios británicos explotaron contra el cafetero y la posibilidad de su regreso: “Ahora el jugador es aún mayor, no se ha estado destacado en las ligas en las que ha jugado desde entonces, y no sugiere que su cuerpo haya realizado ningún tipo de transformación notable, creo que sería una idea ridícula para el Everton, para tratar de traerlo de vuelta”, señaló Paul Brown, periodista de Give Me Sport.

Por ahora no hay nada concreto, lo cierto es que en sus redes sociales a James Rodríguez se le ve entrenándose fuertemente, aguardando por volver a la élite del balompié del Viejo Continente.