Mientras la mayoría de ídolos, técnicos, jugadores, exjugadores y clubes han hecho público su pesar por el fallecimiento de Freddy Rincón, muchas personas han criticado a James Rodríguez por su silencio sobre el tema.

Para nadie es un secreto que ambos tenían una tensa relación después de que James Rodríguez, en entrevista con el influenciador Daniel Habif, manifestara que Rincón estaba unos escalones por debajo de él y de otros futbolistas que vistieron los colores de la Selección Colombia.

Tras esas declaraciones, Rincón, en charla con Pulso Sports de Perú, manifestó lo siguiente: “En Colombia se formó una polémica de James conmigo, pero yo soy muy claro en mis conceptos, James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”, recalcó.

“Me pareció algo como sin pies ni cabeza y cuando le preguntaron que quién era el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, él dijo que él”, agregó.

“Yo respeto el ego de cada uno. Si él cree eso, se le respeta. Pero después en una pregunta sobre todos los jugadores de Colombia, me di cuenta que quería pordebajearme. Cuando le preguntaron por mí, él contestó: ‘Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros’... Eso me pareció pesado”, concluyó Freddy en esa entrevista.

Durante estos días de homenajes a Rincón, uno de sus hijos, Fredy Steven, se refirió al tema y dijo que en varias oportunidades tuvo que convencer a su padre para que no diera declaraciones sobre la actual camada de la Selección Colombia, y aseguró que la situación con James fue tergiversada: “Fue algo de interpretación, mi padre nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”.

Sin embargo expresó que Rincón tenía razón: “Simplemente él no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada, pero sin afectar a nadie”.