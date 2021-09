Desde que activó su cuenta en Twitch (plataforma perteneciente a Amazon, que permite realizar transmisiones en vivo), James Rodríguez se ha mostrado muy activo en la misma. En sus transmisiones responde preguntas y comparte con sus seguidores, aunque en su más reciente aparición, una pregunta lo “calentó” un poco.

“Campeón aquí son las 8:45 de la noche y yo entreno a las 10:00 de la mañana, voy a entrenar todo el día o qué”, respondió a un seguidor el jugador que ha sido cuestionado en los últimos días por los videos en redes, divirtiéndose en un yate.

Pero el reclamo no quedó allí y James, explicó: “a veces entreno por la mañana o en la tarde, no confundir las cosas por favor, que somos inteligentes, cuando se confunden y somos un poquito tontos ya me salta, hay tiempo para todo, entrenar, salir a cenar, tomar una copita, todo con responsabilidad”.