“Me siento bien, poniéndome en forma lo más pronto posible para poder jugar. Creo que estoy bien para estar dentro del campo ya es decisión del cuerpo técnico si me tiene en cuenta, siempre he estado en disposición”.

Jarlan no se quiso referir a sus ausencias en las convocatorias después del encuentro ante Santa Fe. “Sobre lo que pasó y lo que se haya dicho es respetable, yo me siento bien, apto para jugar y espero que pronto puedan verlo, no hablar tanto sino demostrarlo en la cancha. Hay cosas internas que espero entiendan que no se pueden decir, pero ya sabemos cuál era el motivo, se trabajó de la mejor manera y vamos por buen camino”.