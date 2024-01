En el encuentro con los periodistas, orientador Alfredo Arias confesó que si bien no ha hablado personalmente con el deportista, “esto no es grave”, porque sabe de sus condiciones.

“A partir del fracaso el ser humano no se rinde. Algunas veces, ganando, las cosas no se hicieron bien. Y en otra (en la final) se perdió haciéndolo todo bien. Es un mundo que solo le da valor al éxito y castiga la derrota”.

Arias se mostró franco, reflexivo, y a la vez fuerte, optimista. “El dolor existe. La frustración también, pero no le tengo miedo a la palabra fracaso. Esa final fue una más en la vida y en el futbol. He perdido otras cosas importantes. Hubo cosas que no me han salido bien. El rival tiene mérito. De ahí en adelante lo volveremos a intentar”, finalizó el DT.

Al DIM llegaron José Aja (defensa central uruguayo), Pablo Lima (volante urugayo), Jhon Vásquez y Kener Valencia (delanteros).

Mientras que salieron Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres, Joaquín Varela, Yulián Gómez, Jhonatan Marulanda, Andrés Ricaurte y Felipe Pardo.

El DIM jugará este fin de semana un partido amistoso, pero aún no se ha confirmado el día y el rival.