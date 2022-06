“Buena parte de esos tres años fui un paciente tratándome esa hepatitis crónica, pero una vez llega Bilardo y me dice ‘si me das seis meses de tu vida, yo te doy un Mundial’.

Me sometí a un suplicio físico y una semana antes de empezar el Mundial (Italia 1990) me dice no te veo; si tenía un complejo de Superman, me lo resolvió Bilardo con esa decisión”, explicó el exfutbolista.

Valdano contó la anécdota en su participación en la tercera jornada del Summit 2022 de la Liga del fútbol mexicano, una cumbre en la que más de 25 figuras del balompié mundial dan conferencias sobre las tendencias de la industria de este deporte.

La charla del antiguo directivo del Real Madrid se trató de la vida de los futbolistas tras el retiro.