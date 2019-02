Juan Carlos Osorio, envuelto en polémica

El estratega colombiano Juan Carlos Osorio sigue siendo noticia, esta vez al estar envuelto en un presunto caso de corrupción.

Osorio, quien la semana pasada anunció que dejaba el cargo de seleccionador de Paraguay, cinco meses después su fichaje por “razones familiares”, fue acusado, al igual que su representante Rubén Caicedo, de extorsión para pagar una comisión por el traspaso del jugador paraguayo Pablo Zeballos, exCruz Azul, al Atlético Nacional en 2014.

Así lo denunció Miguel González Zelada, agente de futbolistas avalado por la Fifa.

“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta, como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, ese documento no tenía ningún valor comercial ante la Fifa, ante la justicia civil de ningún país, ni ante el TAS”, fueron las declaración de Zelada a la cadena Espn.

“Fueron a Paraguay a un juicio penal en el que me reclamaron 450 mil dólares y cómo voy a pagar, si la venta fue de un millón y medio de dólares, a mí solamente me correspondió como agente una comisión de 125 mil dólares, está declarado en FIFA. Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor. (Osorio) me pidió dinero personalmente, vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero, cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron”, continuó.

“La justicia se dio cuenta que tenía razón y que ellos estaban mintiendo. Cuando me enteré que venía como técnico a la selección paraguaya entonces dije que les iba a ser la vida imposible, porque estos criminales no pueden estar en el futbol nunca. La justicia me absolvió totalmente de la causa diciendo que una persona no puede apropiarse de un dinero que nunca recibió”, expresa Zelada, al agregar que pedirá la inhabilitación del estratega colombiano.

“Dentro de 15 o 20 días vamos a presentar una demanda a la Fifa pidiendo la inhabilitación de por vida de Juan Carlos Osorio y un monto de resarcimiento, que espero se done a alguna entidad especial de niños que lo necesitan”.