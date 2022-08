Sin embargo, el colombiano no ha estado en su mejor nivel deportivo desde que migró al país de Oriente Medio , en parte por las lesiones que ha sufrido.

Mucho se ha especulado sobre el futuro de James Rodríguez desde que terminó la temporada pasada. El futbolista manifestó que no se siente cómodo en el Al Rayyan qatarí , y quiere regresar al fútbol europeo.

Precisamente, por un problema físico que lo aqueja desde que empezó la pretemporada, y del que no se sabe a ciencia cierta qué es por el hermetismo con el que han manejado la información, Rodríguez no ha tenido acciones con el equipo que se encuentra en la última posición del campeonato de Qatar.

En los primeros días de agosto se decía que el colombiano no estaba lesionado, sino que estaba forzando su salida del equipo al que llegó en septiembre de 2021. Sin embargo, Ali Salem Afifa, presidente del club, desmintió esta versión en una entrevista que otorgó a Bein Sports.