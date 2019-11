Ídolos, como David, en plan de éxodo

“A lo mejor desde afuera se piense que, por el mero hecho de ser profesional, un jugador debe saber siempre cómo actuar ante cualquier problema. Pero incluso para los experimentados les queda difícil orientarse y ahí es ahí cuando aparecen jugadores como David, que ofrecen una respuesta, los compañeros le creen y no es un papel que a todos les salga”, analiza.

En los últimos 20 años solo un jugador considerado ídolo por aclamación entre la hinchada roja logró retirarse en el club: Mauricio Molina, que logró dos títulos con la institución escarlata (2002 y 2016) y fue uno de los mejores jugadores en la recordada campaña de la Copa Libertadores de 2003, en la que el equipo logró alcanzar la semifinal y fue eliminado por el Santos.

Y para lograrlo debió superar situaciones complejas impropias para un futbolista que dejó una impronta de alto valor en la historia de la institución antioqueña.

En enero de 2017 Mao, como se le conoce, fue puesto “a prueba” para ver si se le renovaba contrato en el club. 10 meses después dijo adiós en medio de lágrimas. Él deseaba continuar, pero los dirigentes dijeron otra cosa.

Para Mao, estas determinaciones muestran la cara más amarga de un deporte como este.

“El fútbol me demuestra, una vez más, que algunas veces no conoce la justicia, no conoce la gratitud”.