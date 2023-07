El volante creativo no tuvo una temporada agradable en Racing , casi nunca jugó. Por ende, quiere encontrar en el escarlata un segundo aire en su carrera deportiva para volver a sentirse importante, no obstante hace unas semanas había manifestado su deseo de volver al Rey de Copas.

La inminente llegada de Edwin Cardona al América de Cali desató todo tipo de críticas de un sector de la hincha de Atlético de Nacional a la dirigencia del equipo, pues muchos de ellos pedían el regreso del talentoso volante antioqueño a la escuadra paisa. Sin embargo, se conoció la razón por la cual este no llegó al verde.

“La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo”, dijo Cardona a los micrófonos de ESPN.

Al paso de esas declaraciones salió Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, quien explicó el porqué nunca estuvo en consideración: “Nosotros no tenemos la capacidad de traer jugadores como Franco y Edwin Cardona. Hay muchos chicos que tenemos que darle vuelo. Tuvimos una restructuración económica y futbolística”.