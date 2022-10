El papel que cumplen las representantes de Colombia en el Mundial sub-17 femenino en la India genera admiración y mayor ilusión. Así lo sienten dos referentes del fútbol en el país, Manuela Vanegas y Paula Botero, quienes también, con talento y esfuerzo, han luchado para que este deporte continúe sus etapas de crecimiento y reconocimiento.

“Es un espectáculo lo que está haciendo la Sub-17 y lo mucho que ha puesto a vibrar al país. Tengo mi fe inmensa en estas mujeres que lo han dado todo por Colombia. Me siento orgullosa del trabajo que realizan y de todas las personas que han hecho parte del fútbol femenino nuestro”. Así expresó, desde España, Manuela Vanegas, deportista que nació hace 21 años en el municipio de Copacabana y quien ahora juega en la Real Sociedad.

La defensora, que viene de ser subcampeona de la Copa América disputada en territorio nacional, señaló que lo que realizan sus colegas en el torneo asiático no es fruto del azar.

“El momento que está viviendo el fútbol femenino en Colombia es positivo y la verdad no me sorprende. Siempre he pensado que por las venas de las mujeres colombianas, y en este caso las deportistas, corre escribir la historia. Para eso nacimos, y es lo que está haciendo la Sub-17. También lo hizo recientemente la Sub-20 en el Mundial en Costa Rica (llegó hasta cuartos de final) y nosotras en la Copa América”, agregó Vanegas, quien se formó como futbolista en el Club Formas Íntimas.

“Afortunadamente cada vez las generaciones vienen creciendo, avanzando, dando pasos grandes en este deporte y es un orgullo y un privilegio hacer parte de este proceso tan bonito. Cada vez iremos por más, a mejorar”, agregó Vanegas.