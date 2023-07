“Yo no tuve nada que ver en el tema de Marlos Moreno y la demanda. Eso fue de Eladio Tamayo, él estaba encargado del club”, dijo en su momento al respecto.

Álvarez cree más bien que a él no le perdonan haber dirigido al Medellín, pero indica que no es el único técnico que lo hizo. “Yo he visto técnicos que han pasado por Nacional y Medellín... Maturana, Juan José Peláez, Bolillo Gómez fueron a un lado y al otro. A mí no me lo perdonan”, había dicho en una entrevista con Fox Sports en 2019.

A Leonel Álvarez lo recuerdan en Nacional por haber sido el hombre que anotó el último penalti en la final de la Copa Libertadores de 1989 ante el Olimpia de Paraguay, anotación que sirvió para que Nacional levantara su primera Copa Libertadores, también la primera para el país.

Sin embargo, como técnico, ha sido con el Medellín el equipo con el que ganó un título en 2009 y otro en 2016.