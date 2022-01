La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona , se quedó con el The Best femenino como la mejor jugadora de 2021, premio que añade al Balón de Oro que ganó a finales de noviembre.

El jugador del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, se quedó con el The Best de la Fifa , reconocimiento como mejor jugador del mundo durante el 2021. El delantero superó en la puja por este galardón a Lionel Messi y a Mohamed Salah.

Otros reconocimientos

En la ceremonia, que se llevó a cabo este lunes en Zúrich (Suiza), también se le hizo un reconocimiento a otros deportistas, entre ellos el senegalés Edouard Mendy, portero del Chelsea, que fue elegido el mejor guardameta del año anterior.

Mendy, que está disputando con su selección la Copa de África de Naciones, se ganó la titularidad por delante del español Kepa Arrizabalaga y se convirtió en figura clave del Chelsea, que se coronó en la Liga de Campeones, tanto que fue elegido mejor arquero del torneo.

Entre tanto, el argentino Érik Lamela, actual jugador del Sevilla, fue galardonado con el premio Puskas al mejor gol de 2021.

De otro lado, la selección de Dinamarca, junto a su equipo médico y técnico, fueron distinguidos con el premio al Juego Limpio The Best 2021.

Ronaldo no se quedó con las manos vacías

El portugués Cristiano Ronaldo no se fue en blanco. Recibió premio especial a su trayectoria en la gala The Best de la Fifa, tras batir el récord de goles de selecciones nacionales.

Cristiano Ronaldo, que suma ya 115 dianas con la selección lusa, superó el año pasado, la anterior marca universal que ostentaba, con 109 dianas, el delantero iraní Ali Daei.

El portugués agradeció a sus compañeros de la selección, así como a su familia, mujer e hijos, y aseguró que estaba “muy orgulloso”.

Cristiano, que estuvo en directo en la gala, celebrada a puerta cerrada, aseguró que sigue teniendo “pasión por el fútbol”.

“Juego desde los 5 o 6 años y cuando piso el césped, voy a entrenar, disfruto. Mi motivación está todavía ahí. Cumpliré 37 años muy pronto y estoy motivado”, declaró.

“He trabajado muy duro y sigo en ello. Amo este deporte. Todavía siento esa pasión y quiero seguir. Cuando la gente me pregunta cuánto seguiré, digo que espero jugar 4 ó 5 años más. Todo es mental. Físicamente, si tratas bien a tu cuerpo, te va a responder cuando se lo pidas”.