Quienes han tenido poco acercamiento al fútbol femenino y ahora se emocionan con la actuación de Colombia en el Mundial sub-17, preguntan sobre las verdaderas posibilidades de alcanzar el título ante España. La respuesta es sencilla: este domingo (9:30 a.m.) veremos en la cancha un juego mano a mano , con dos equipos parejos, como sucedió en el encuentro de la fase de grupos en el que las ibéricas marcaron el gol del triunfo (1-0) en los últimos minutos .

Así que vale ilusionarse y levantarse optimistas de que por fin un seleccionado nacional consiga una copa Fifa, esta vez en la India. Y es que como dijo Liliana Zapata, dirigente y pionera de este deporte, “Colombia está lista para enfrentar a cualquier equipo, hace rato somos grandes; me alegra lo que nos está pasando, pero no me sorprende”.