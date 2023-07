Otro ganador de grupo de la Sudamericana, Newell’s Old Boys , cuna de Lionel Messi, espera en octavos por el ganador del choque entre el Corinthians, que viene de la Libertadores, donde fue tercero de su grupo, y el Universitario peruano, segundo de su serie en la Sudamericana.

Estas son las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana-2023:

Ganador de Sporting Cristal (PER)-Emelec (ECU) vs Defensa y Justicia (ARG)

Ganador de Barcelona (ECU)-Estudiantes (ARG) vs Goiás (BRA)

Ganador de Colo Colo (CHI)-América Mineiro (BRA) vs Red Bull Bragantino (BRA)

Ganador de Independiente Medellín (COL)-San Lorenzo (ARG) vs Sao Paulo (BRA)

Ganador de Ñublense (CHI)-Audax Italiano (CHI) vs Liga de Quito (ECU)

Ganador de Libertad (PAR)-Tigre (ARG) vs Fortaleza (BRA)

Ganador de Corinthians (BRA)-Universitario (PER) vs Newell’s Old Boys (ARG)

Ganador de Patronato (ARG)-Botafogo (BRA) vs Guaraní (PAR)