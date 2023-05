El guajiro Luis Díaz tendrá este sábado (11:30 a.m. hora de Colombia) una nueva oportunidad de festejar en Anfield , cuando Liverpool (5° con 59 puntos) reciba a Brentford (9° con 50) por la fecha 35 de la Liga Premier.

Los Reds acumulan cinco victorias consecutivas en la Liga Premier, tres como anfitriones. Y en el duelo sabatino existe como expectativa la posibilidad de que Mohamed Salah y Alisson Becker alcancen cifras importantes: el egipcio está a un gol de llegar a los 100 en Anfield, mientras que el brasileño completará el centenar de partidos con el conjunto que dirige Jurgen Klopp.

La jornada en Inglaterra es atractiva. Con un punto menos y un partido más que el Manchester City, el Arsenal no podrá permitirse el más mínimo tropiezo en Newcastle (3º) este domingo (10:30 a.m.) si no quiere decir adiós casi definitivamente a sus opciones de título.