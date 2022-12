La victoria fue inútil para pasar a octavos, ya que Corea del Sur ganó 2-1 a Portugal y evitó que los charrúas llegaran al segundo puesto.

“Siento tristeza y desilusión. Tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial. En lo que yo pensaba antes del partido era en mi hijo de cuatro años, que no me había visto ganar un partido del Mundial. Hoy me vio ganar, pero se va con la imagen de esa tristeza”, relató en declaraciones a la televisión uruguaya Teledoce.

“Creo que eso para un padre, para un jugador, es difícil. Toca afrontar la situación que toca y animar a los compañeros”, apuntó con problemas para contener el llanto de impotencia.

Suárez contó también cómo su familia quería ir a abrazarle al término del partido y no se les permitió el acceso.