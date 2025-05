22 de mayo del 2025. Han pasado casi 13 años desde el debut de Modric en el Madrid. Los niños que lo vieron jugar aquella noche de 2012 ya son adultos que trabajan (como quien escribe esta nota). El futbolista croata, que el próximo 9 de septiembre cumplirá 40 años, es una leyenda del Real Madrid y anuncia, por medio de una publicación en redes, que no seguirá en el equipo merengue.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cristiano Ronaldo, a quien le dio varias asistencias en finales de Champions, como ocurrió en la edición de 2017, escribió: “Gracias por todo, Luka! Ha sido un honor compartir tantos momentos contigo en el club. ¡Mucho éxito en lo que venga!”, escribió.

Isco Alarcón, con quien Modric compartió muchos partidos en el mediocampo del Madrid, escribió: “Que te quiera todo el mundo es lo más difícil y tu lo has conseguido con tu fútbol y con tu forma de ser! Eres grande amigo!”; mientras que Toni Kross, la dupla perfecta del croata en los títulos internacionales del cuadro merengue, respondió “¡Qué paseo, mi amigo! ”, haciendo referencia al buen fútbol que mostraron juntos.

El lateral izquierdo brasileño Marcelo respondió: “13 años de glorias nos has dado Lukita. Cómo te quiero”, mientras que Karim Benzema, el socio del volante croata en los últimos años, escribió: “Gracias, muchas gracias. Qué jugador número 10. Por siempre”.

Los futbolistas de la nueva generación no se hicieron esperar. El volante inglés Jude Bellingham y el delantero francés Kylian Mbappé las nuevas estrellas del Madrid, escribieron: “Gracias por todo, Brate” y “Leyenda”, respectivamente. El próximo sábado 24 de mayo, contra la Real Sociedad, Modric, con algunas arrugas en el rostro y una barba no muy espesa, jugará su último partido en el Bernabéu. El tiempo no perdona.