El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández fue elegido MVP de la final de la Liga de Campeones este sábado, autor del 1-0 ante el Inter de Milán que dio el título a los ingleses, un momento increíble e “impresionante”.

“No me lo creo. Es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. He estado horrible en la primera parte. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que había estado mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad”, dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.