Escándalo en la Premier: Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos relacionados con infringir normas financieras

El Manchester City ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos de la Premier League a los que se enfrentaba por incumplir las normas financieras, según informó The Athletic.

El informe añadía que aún no se había decidido ninguna sanción y que el City tenía previsto apelar. El resultado de una audiencia independiente que comenzó hace más de dos años podría causar gran conmoción en el fútbol inglés.

El legado de la época dorada del City, plagada de trofeos, está en juego debido a las acusaciones de que se construyó sobre irregularidades financieras.

La investigación formal de la Premier League comenzó en febrero de 2023, tras cuatro años de análisis. El expediente se originó a partir de la publicación de documentos contables filtrados por el medio alemán Der Spiegel en noviembre de 2018

El club, que siempre ha negado las acusaciones, fue acusado de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores, así como de incumplir las normas de sostenibilidad financiera.

Bajo la propiedad del jeque Mansour, cuyo grupo Abu Dhabi United adquirió el club en 2008, el City se ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés. En los últimos 15 años, han ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga y una Liga de Campeones.

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Los correos electrónicos supuestamente intercambiados entre altos ejecutivos del City demostraron que el club había inflado los ingresos por patrocinio de la aerolínea estatal de Abu Dhabi, Etihad, y de la empresa de telecomunicaciones Etisalat, disfrazando la inversión directa del Abu Dhabi United Group de Mansour como ingresos.

Otros documentos afirmaban demostrar pagos no declarados al entonces entrenador Roberto Mancini a través de honorarios de consultoría de un club de Abu Dabi.

Si el City es declarado culpable, las sanciones probablemente incluirán una severa deducción de puntos y posiblemente incluso la expulsión de la Premier League.

El equipo citadino ya respondió al medio mencionado sobre esta medida. “El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún pendientes de resolución y sujeto a una estricta confidencialidad. El club ha respetado escrupulosamente el proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la Junta Directiva y la dirección ejecutiva de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”, subrayó a través de un portavoz.