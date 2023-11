Si va asistir a la final de la Copa Betplay entre Nacional y Millonarios tenga en cuenta las medidas de seguridad

No se autorizó el ingreso de los hinchas visitantes, por lo que no podrá estar ningún simpatizante del conjunto capitalino .

En la última final entre ambos equipos, que fue la de la Liga del primer semestre, la Alcaldía decretó la ley seca en las inmediaciones al estadio, por lo que no hubo consumo ni venta de licor en esa zona. Sin embargo, solo hasta este jueves a las 7:00 a.m., durante una rueda de prensa que conceda el Coronel Richard Fajardo, Subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se sabrá si esa medida aplica o no para el encuentro definitivo de la Copa Betplay entre verdes y azules.