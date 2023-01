Además, dejó claro que no va a renunciar a la labor por la que lo contrataron. “Si gusta o no, no sé, pero para otro tipo de trabajo entonces deberían buscar otro entrenador. Yo regresé porque este proyecto me lo ofrecieron los directivos y acepté con mucha satisfacción por lo que se quería hacer”.

El timonel verde es un convencido de que con lo que tiene Nacional puede competir de la mejor manera en los torneos que va a encarar.

“No le tememos a nada ni a nadie para desarrollar este proyecto. Más allá de construir un equipo, queremos una familia de la que hagan parte todos los hinchas”.

De otro lado, durante estos días, han llamado la atención unas heridas del estratega brasileño en su rostro. Esta situación se debe a un riguroso tratamiento a base de cremas para combatir un melanoma, pero la situación no le impide estar dirigiendo al primer equipo, que se prepara para su debut en la Liga Betplay-1, el próximo miércoles 25 de enero ante el Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot.