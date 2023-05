“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, insistió el padre de la estrella argentina.

La reacción de Jorge Messi llega después de que en la mañana de este martes una fuente cercana a las negociaciones afirmara a la AFP que había “un acuerdo cerrado” para que el capitán argentino jugara la próxima temporada en Arabia Saudita.

“El contrato es excepcional. Es enorme”, añadió, sin revelar el nombre del club que se haría con los servicios del campeón del mundo argentino.