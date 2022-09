Hamilton Ricard nació en Quibdó, debutó con el Deportivo Cali entre 1992 y 1997, cuando se convirtió en el segundo colombiano en ir al fútbol de Inglaterra (después de Faustino Asprilla al Newcastle), contratado por el Middlesbrough, equipo con el que recuerda que firmó su contrato en una servilleta. “En ese momento no tenían documentación, así que estampé la firma en una servilleta y nos dimos la mano”.

El Middlesbrough pagó cerca de 2 millones de libras esterlinas por él. Sus primeros meses allí no fueron buenos, el equipo ascendió a la Premier League, pero el chocoano no se destacó.

Era cuestión de tiempo porque su mejor momento fue en la temporada 1998-1999 cuando fue el máximo goleador por 5 meses y quedó en cuarto lugar al final de la temporada, con 15 anotaciones, por detrás del inglés Andy Cole y el francés Nicolas Anelka (ambos con 17 goles), el trinitario Dwight Yorke, Michael Owen (Inglaterra) y Jimmy Floyd Hasselbaink (Países Bajos) con 18.

El balance final de Hamilton en el conjunto inglés fue de 115 partidos y 56 goles entre 1997 y 2001.

Ese rendimiento permitió que el técnico Hernán Darío Gómez lo convocara para el Mundial de Francia 98.

¿Cómo fue la experiencia suya en ese Mundial?

“Mucha gente me recuerda por una imagen en el debut en la que se ve que dije una mala palabra cuando la cámara enfocó el banco de suplentes, pero tenía muchas ganas de jugar y ser titular. El profe Bolillo Gómez se decidió en el partido contra Rumania por Aristizábal y Asprilla. Después, contra Túnez, jugaron otra vez Aristi con Anthony de Ávila. Me tocó actuar en el segundo tiempo frente a Inglaterra, fueron pocos minutos y perdimos, pero la sensación de estar en un Mundial es especial, hay que estar ahí para saber lo que se siente”.

¿Alguna anécdota que lo marcó en su paso por la Selección?

“Más que la experiencia en el Mundial, recuerdo cuando el entrenador Luis Augusto ‘Chiqui’ García me llamó para jugar un partido ante Brasil y me dijo que tenía que marcar a Emerson y a Vampeta, los dos volantes de marca, cuando tendrían que ser ellos los que me marcaran a mí que era el goleador de la Liga Premier. Durante el partido Freddy Rincón y los demás me dijeron que me fuera para arriba donde era importante. Les hice caso y casi anoto en la primera oportunidad cerca del área, pero el entrenador me sacó y en ese momento me dije: ‘si tengo un técnico que no sabe de fútbol no podía volver a la Selección’”.

¿Cómo cree va a ser el Mundial de Qatar?

“Muy raro, distinto a todos los demás, pero con una importancia única porque marcará el fin de la era de dos de los más grandes jugadores de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo”.

¿A cuáles equipos ve más fuertes para la competencia?

“Los mismos de siempre, Brasil, Alemania, España, Inglaterra, pero me encantaría ver una final entre Argentina y Portugal, que Messi o Cristiano se puedan retirar como campeones del mundo, se lo merecen por las carreras que han tenido”.

¿Ahora que Colombia inicia un nuevo proceso cree que regresará al Mundial en 2026?

“Es que si no lo logramos, con 6 cupos y medio, estamos en la olla. Entre los 10 equipos de Suramérica Colombia puede ser cuarta o quinta, no séptima. Así que ahora este técnico la tendrá más fácil y es una obligación volver al Mundial”.

¿Cuando jugó el Mundial se preparó de manera distinta?

“Más allá de que era una motivación adicional, si uno es profesional del fútbol se prepara igual para todos los torneos que dispute. Lógicamente que quería dar un extra, pero también sabía que había otros delanteros por delante de mí para el evento y eso también cambia las perspectivas”