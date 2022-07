Al final del encuentro el jugador fue abordado por TNT Sports y habló de lo que significó su debut: “Estoy agradecido con Dios con la oportunidad de venir acá, es un reto muy importante. Este es un lindo escenario, algo que me imaginaba, se que es una de las hinchadas más fieles del país y ese respaldo del aficionado es muy importante, porque eso te da confianza y te motiva aún más”.

Al ser indagado sobre la relación con Juan Fernando Quintero, el técnico Marcelo Gallardo y sus demás compañeros, Borja aseguró que lo recibieron bien y se siente tranquilo.

“A Palavecino (Agustín), que jugó en Colombia lo conocía y tengo una relación cordial, me he ido entendiendo de a poco. Con Juanfer también y con Armani. Me siento como en familia”.