Minuto 76 : El Medellín continúa arriba en el marcador, el esfuerzo empieza a hacer mella en los jugadores que bajan un poco el ritmo de las acciones. Mientras la visita ha realizado tres variantes, el técnico David González no mueve el banco.

Minuto 32: el lateral izquierdo del DIM, Daniel Londoño, recibió un golpe en la cabeza después de despejar un balón dividido en el área del cuadro rojo en un ataque de los brasileños.

Minuto 30: el Medellín logró adelantar sus líneas y llevar a los centrales a la mitad de la cancha. Sin embargo, los centros desde los costados buscando a Pons, que ha sido la jugada de ataque que han utilizado en los últimos minutos, no ha dado resultado.

Minuto 25: el DIM no ha podido dominar el balón en los últimos minutos y se ve incómodo en el terreno de juego. Los brasileños hacen una presión alta que no permite que el conjunto antioqueño salga jugando (como está acostumbrado). Los chispazos individuales del DIM, con Batalla como protagonista, no han generado peligro en el arco de Internacional.

Minuto 21: Pardo perdió una pelota en la mitad de la cancha y los brasileños hicieron una transición al ataque en velocidad que terminó con una jugada de peligro en el área del DIM. Vásquez se lució, atajó y despejó el balón alejando el peligro. Casi anota el conjunto de Brasil.