50.000 razones para no usar un smoking: la increíble sanción a Segundo Castillo en la Libertadores

Su inusual estilo le valió elogios desde el mundo de la moda, comparaciones con estrellas de Hollywood y hasta un apodo: “Sir Second Castle”. Sin embargo, la Conmebol no compartió el entusiasmo. A comienzos de junio, el organismo lo sancionó con una multa de 50.000 dólares por “publicidad encubierta”, luego de detectar en uno de sus trajes un pin con el logo de la Lotería Nacional de Ecuador, algo que el reglamento prohíbe al tratarse de marketing no autorizado.