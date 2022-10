Nacional y Medellín , junto con otros grandes como Millonarios y Junior quedaron muy comprometidos y deberán ganar sus compromisos para no depender de otros resultados y quedar eliminados.

Tras disputarse la fecha 19 todavía no hay certezas sobre los 8 clasificados más allá de Águilas Doradas, el único equipo que prácticamente aseguró su lugar, con 32 puntos y una diferencia de gol de 8 tantos a favor (+8).

Medellín y Millonarios jugarán un partido aplazado este miércoles (8:00 p.m. en El Campín), en donde el que gane se podría dar también como clasificado. El cuadro capitalino tiene una diferencia de gol de +9 y DIM de +4.

Pero si empatan, todavía deberán esperar hasta el domingo cuando se dispute la fecha 20 de manera simultánea.

En esa última fecha, Medellín se medirá con Pasto en condición de visitante. Si no llega clasificado tras el duelo frente al conjunto azul, una victoria le bastará. Incluso, un empate será suficiente si llega de una igualdad en El Campín y si Junior y Unión Magdalena no ganan.

Por su parte, Atlético Nacional, que se ubica en la octava casilla con 29 unidades y una diferencia de gol de +6 se medirá con Equidad en condición de local. Si el verde gana avanza a los cuadrangulares y si empata deberá esperar que entre Millonarios y Medellín, uno de los dos pierda sus dos partidos, y que Pereira y Junior no ganen en la última fecha. Son muchos los resultados que se le deben dar a los dirigidos por Paulo Autuori si no ganan.

Posibilidades de los otros

Pasto, que se ubica en la segunda casilla de la tabla con 31 puntos y una diferencia de gol de +1, deberá ganarle al Medellín para clasificar de manera directa. Incluso, con el empate le basta, pero si pierde debe haber ganador en el duelo entre Santa Fe y Caldas y que, únicamente, gane un equipo entre Nacional, América y Junior.

Santa Fe, con 31 puntos es tercero, pero no lo favorece la diferencia de gol que es de -2.

Debe vencer o empatar con Once Caldas, si pierde debe esperar que caiga también América y que Millonarios y Medellín no sumen más de un punto en sus dos juegos. Además que Junior no gane.