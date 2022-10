Agregó que sabe que está en deuda y que en algunos partidos no ha podido mostrar su mejor versión, pero que se debe también a esa falta de continuidad. “Eso es fundamental para uno poderse afianzar”.

También reveló que Autuori lo ha ubicado en las prácticas en ataque por el sector izquierdo.

“Creo que en esa zona, jugando de afuera hacia adentro, puedo aportarle mucho al equipo con esa capacidad que tengo de asociarme”.

El técnico Autuori, por su parte, manifestó que ha visto pasar muchas cosas en el fútbol, sobre todo en las últimas fecha, en las que él dice que ya de por sí generan una carga emocional grande por lo que hay que hacer los mínimos cambios posibles: “Queremos estar involucrados en las finales, es el día de los hinchas verdes y estos siempre llenan los estadios por lo que queremos ofrecerles la clasificación y después pelear el título”.

En caso de no ganar, solo un milagro clasificaría a Nacional, pues se le tendrían que dar tres de los siguientes resultados: que América gane o que si pierde sea por goleada para superarlo en diferencia de gol; que Once Caldas o Millonarios pierdan y que Junior no gane.

La Equidad, en cambio, debe vencer a Nacional y que se le den cuatro de estas variables: que Once Caldas pierda por dos goles o el conjunto bogotano ganar por dos goles y que el Caldas pierda por uno; que haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Millonarios pierda, que Junior no gane y que Magdalena tampoco. El empate o la derrota lo dejan por fuera.

Así que este será un duelo de necesidades.