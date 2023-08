1. Nombrar a Amaral técnico en propiedad

Tras la renuncia del técnico Paulo Autuori las directivas se la jugaron por William Amaral, que también hacía parte del cuerpo técnico del brasileño, y por ende tenía responsabilidad de lo que sucedió en ese proyecto, como la falta de buen fútbol y el planteamiento mezquino en la final de Liga frente a Millonarios. Además, es un técnico que no ha tenido experiencia dirigiendo en Suramérica y que no posee la licencia Conmebol. En Europa no ha estado en la élite, más allá de haber acompañado a Didier Deschamps en el Olympique de Marsella (2011-2012). Puede que en cuanto a disposición Amaral pare a Nacional unos metros más arriba, pero el duelo con Racing en Avellaneda fue una copia de lo sucedido en la serie final con Millonarios.