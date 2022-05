El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, asistió a la conferencia mundial del Instituto Milken, en Los Ángeles, y allí señaló que los trabajadores de las obras para el Mundial de Qatar 2022 han dado “dignidad y orgullo”, pese a que cerca de 6.500 de ellos han fallecido durante la construcción de los estadios y demás infraestructuras.

“Cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, del trabajo duro... Estados Unidos es un país de inmigración, mis padres también emigraron de Italia a Suiza. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No le das algo a alguien y dices: ‘Quédate donde estás. Yo te doy algo y me siento bien’”, manifestó Infantino durante la conferencia realizada en Estados Unidos.

Además, el suizo agregó que 6.000 personas podrían estar muriendo en otros sitios y señaló que la Fifa no está para ser la policía del mundo y no es la responsable de todo lo que pasa.