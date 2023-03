Vuelve y juega: tras derrota del Cali Pinto volvió a criticar a un colega por su forma de juego

“Se paró el ritmo de partido múltiples veces, a mí me gustaría escuchar uno opinión de eso de alguno de ustedes porque dirán que Pinto cuando pierde es que reclama, yo no estoy reclamando nada, yo hablo de lo que vi. Me gustaría preguntarle a alguno de los periodistas de cómo vieron el ritmo del partido , la regularidad de juego, que yo de pronto estoy viendo otro partido y ustedes ven otro”, comentó.

“Ustedes dicen que Pinto jode, Pinto habla, vean el partido, lo que he pedido, el otro día lo dije contra Águilas y hoy lo repito, eso es lo que me asombra que ustedes conceptuen sobre eso, que crean que es pura disculpa mía, no, así se lo dije al profesor Restrepo, que ese no era fútbol, que nosotros tenemos que defender el fútbol”, agregó el adiestrador santandereano.

“Yo por ejemplo en Ibagué, quién dijo que yo había hecho una cosas de esas, el tiempo de juego lo dice, de ninguna manera, ni promuevo con los jugadores porque no me gusta y ellos lo saben, yo invito a que defendamos el fútbol, el espectáculo”, concluyó Pinto.