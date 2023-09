La campaña de Nacional, como visitante en Liga, da pena

Esa situación tiene que ver con su flojo rendimiento como visitante en la actual liga que no supera el 25% . Además, porque quienes lo han derrotado son los llamados rivales grandes y con proceso. Perdió ante Millonarios, Águilas, DIM y América, mientras que empató frente a Caldas, Cali y Junior y únicamente pudo vencer fuera de su estadio al Huila .

Por eso, pese a que su rendimiento general no es malo: 57,1% y a que se encuentra entre los primeros de la tabla de posiciones, los hinchas todavía no le toman confianza al proceso de Amaral que no alcanza regularidad sino que se mueve entre altibajos.

Además, América no le hacía 4 goles a Nacional desde el 7 de septiembre de 2004 cuando le ganó por la misma diferencia del encuentro de este sábado (4-1). Tuvieron que pasar 36 partidos entre ambos para que los diablos rojos le volvieran a anotar esa cantidad de goles al club antioqueño.