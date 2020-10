Hay gente que cree en la suerte y otra dice que no la hay, que cada quién forja su destino. Sin embargo, en los últimos 9 años James Rodríguez no ha tenido ni pizca de esa llamada fortuna con los clubes en los que ha actuado en Europa, porque cuando no es por determinaciones técnicas, las lesiones lo han afectado en sus mejores momentos.

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, manifestó que el volante tuvo un problema físico frente al Liverpool que le impedirá jugar este domingo contra Southampton....