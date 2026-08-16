¿Qué hace que un futbolista pueda valer hoy más de 200 millones de euros? No es casualidad: así se calcula su valor

Según el modelo desarrollado por el Observatorio de Fútbol del CIES, a partir del análisis de más de 8.300 transferencias entre 2014 y 2024, el precio de un jugador responde a múltiples variables: edad, duración del contrato, posición, rendimiento, nivel de las competiciones y capacidad económica del club comprador.

Durante años, pagar 100 millones de euros por un futbolista parecía reservado para casos excepcionales. El traspaso de Neymar al PSG por 222 millones de euros en 2017 rompió esa barrera. Desde entonces, los grandes clubes han asumido cifras extraordinarias por jugadores que reúnen determinadas características.

La juventud es uno de los principales factores. Un futbolista de 20 o 21 años que ya rinde a un nivel alto no se compra únicamente por lo que ofrece en el presente, sino también por lo que puede aportar durante los siguientes ocho, diez o doce años. Tiene margen de crecimiento, puede aumentar su valor, ser vendido nuevamente y convertirse en una figura comercial. De hecho, el modelo señala que una diferencia de cinco años entre dos jugadores similares puede reducir el valor del mayor en aproximadamente un 44 %.

Por eso, el mercado también paga por el potencial. Un jugador de 19 años que ya destaca en una gran liga puede valer más que otro de 27 con mejores estadísticas inmediatas, porque el primero tiene mayores posibilidades de crecimiento y revalorización.

Según distintos empresarios y directivos consultados por este diario, otro elemento fundamental es la duración del contrato. Un futbolista con cuatro o cinco años de vínculo le da al club vendedor una posición de fuerza para exigir una cifra elevada. En cambio, cuando quedan pocos meses para que termine el contrato, su valor disminuye porque existe el riesgo de que se marche gratis. Por eso, valor de mercado y precio de transferencia no son exactamente lo mismo: el segundo depende también de las circunstancias de la negociación.

El poder económico del comprador también puede elevar el precio. No es igual negociar con un club con grandes recursos que hacerlo con una institución con limitaciones presupuestarias. Además, si varios equipos están interesados, aumenta la competencia y el vendedor puede exigir más.

La posición también influye. Según el modelo, los delanteros centros se encuentran entre los jugadores con mayor valoración, mientras que los laterales presentan un valor promedio aproximadamente 16% inferior al de los delanteros. El gol es uno de los bienes más determinantes y escasos del fútbol, por lo que un atacante joven, productivo y con experiencia internacional puede alcanzar cifras extraordinarias.

También pesa el rendimiento reciente. Los clubes analizan minutos, goles por 90 minutos, asistencias, regularidad, nivel de los rivales y participación internacional. El modelo del CIES concede especial importancia a lo ocurrido durante los últimos 365 días. Así, una gran temporada, acompañada de buenas actuaciones en Champions League y con la selección, puede provocar una enorme revalorización en pocos meses.

Además, no todos los goles tienen el mismo valor para el mercado. Destacar en una gran competición, como la Champions League, una liga de primer nivel o un Mundial, ofrece una mayor exposición y demuestra la capacidad del futbolista para competir contra los mejores.

El estatus internacional también incrementa la cotización. Según la información analizada, ser jugador de selección puede aumentar el valor aproximadamente en un tercio. La razón no es únicamente deportiva: los internacionales tienen mayor reconocimiento y posibilidades de convertirse en figuras globales. A esto se suma que los grandes futbolistas son también activos comerciales. Pueden generar ingresos por camisetas, patrocinadores, derechos de televisión, redes sociales, entradas y expansión hacia nuevos mercados. Por eso, un club que paga 120 millones de euros no analiza solamente los goles o asistencias del jugador, sino también el impacto económico que puede producir su llegada.

El sistema Merc

La repercusión mediática y la necesidad del club comprador completan el panorama. El sistema Merc, que es un modelo matemático y algorítmico utilizado para calcular de forma objetiva el valor de mercado de un jugador, incorpora factores como juventud, posición, impacto mediático y necesidad del equipo. Un futbolista muy reconocido puede tener un valor superior al de otro con estadísticas similares, mientras que la urgencia de un club por cubrir una posición también puede elevar el precio.

La principal conclusión es que el fútbol se ha convertido en un mercado global de activos deportivos. Cuando un club paga 100, 120 o 150 millones de euros, no está comprando únicamente goles, asistencias o actuaciones: está adquiriendo una combinación de talento, edad, potencial, contrato, rendimiento, posición, experiencia internacional, exposición mediática, capacidad comercial y contexto económico.

Por eso, un jugador puede superar los 100 millones incluso antes de convertirse en el mejor del mundo.