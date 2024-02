“Me siento engañado”: indignación en Hong Kong con la ausencia de Messi en un partido de la gira

“Todo el mundo está aquí para ver a Messi, con lo que me siento un poco engañado” , dijo a la AFPTV Jonathan Wong, uno de los más de 38.000 asistentes que llenaron con muchas camisetas rosas de Miami y albicelestes de Argentina el estadio de Hong Kong.

Por la ciudad proliferaron carteles rosas, el color del Inter Miami, promocionando el partido con las imágenes de Messi, Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, ninguno de ellos en el once titular .

No fue hasta el fin del encuentro que el entrenador Gerardo Martino explicó que Messi y Luis Suárez no jugaron porque arrastraban lesiones de los partidos de la gira disputados previamente en Arabia Saudita. “ Entendemos la decepción que tiene la gente, les pedimos disculpas” , justificó el veterano técnico argentino.

“Soy fan de Messi desde pequeño y me ha herido mucho esta noche. Estaba muy ilusionado con verlo jugar hoy, iba a ser mi primera vez, con lo que estoy bastante destrozado ”, aseguró otro asistente, Salar Soltan.

“Ojalá no hubiera venido”

Un joven aficionado llamado Hasshan decía incluso que “ojalá no hubiera venido”. “Vinimos por Messi y Messi no estaba aquí. Suárez salió cal campo, pero no sé qué hacía. ¿Estiró durante 30 minutos?”, se preguntó.

Más comprensivo se mostró Sam Zhang, que viajó desde China continental para el encuentro. “Está bien. Por la naturaleza de las lesiones, no hay mucho que se pueda hacer”, dijo. Los organizadores no comunicaron en ningún momento la lesión del argentino, ni tampoco el ‘Tata’ Martino, que en la rueda de prensa del viernes dijo que “seguramente estará en el campo”.