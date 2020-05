Protocolos, expuestos a “falsos negativos”

El infectólogo Miguel Pinzón, de la Clínica Medellín, dice que el fútbol está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los de mayores riesgos de contagio y eso exige un chequeo médico diario no solo de los jugadores, sino de los acompañantes y personal que haya a su alrededor, incluyendo a sus familiares.

Además, como analiza el diario El País, de España (ver ayuda), existen puntos que ni el balompié ni ninguno de los deportes colectivos pueden resolver hasta tanto no haya una vacuna contra la covid-19.

Es claro que el resultado de estos “experimentos” –porque así se pueden llamar teniendo en cuenta el desconocimiento que existe del nuevo coronavirus en el mundo– será determinante en la decisión, a pesar de la diferencia de las condiciones y recursos en las que se desarrolla el fútbol en nuestro país. Con un ingrediente adicional, y es que aplicarlo acá no será fácil porque se contrató una guía de unos canadienses, que incluye aspectos difíciles de cumplir por nuestra estructura y condiciones, así el ente deportivo nacional asegure que todo se hará al pie de la letra. Esta es una preocupación que ya existe entre los médicos de los clubes, pero no se hace pública.

El deportólogo César Torres aborda el problema en dos líneas. La primera, le preocupa la gente que tiene como fuente de trabajo el fútbol (entrenadores, directivos, prensa, venteros, etc) y cuyo sustento depende de ese espectáculo. Y desde el punto de vista científico, comenta que es difícil reanudarlo de inmediato, pues la posibilidad de contagio salta, pese a los cuidados.

Y coincide con Pinzón en que las pruebas pueden arrojar falsos negativos: “Un futbolista puede adquirir el virus en el trayecto de su casa al sitio de entrenamiento, someterse al examen y este salir negativo”. Dice que el hacer diario estás pruebas es un riesgo costo-efectivo innecesario.

Para ser más gráfico, no se imagina un deporte de contacto en el que haya que estar a 1.5 y 2 metros del rival. “Aquí el distanciamiento corporal es imposible, solo se puede hacer en la preparación y entonces, ¿qué a va pasar cuando llegue la competencia?”.

Habla también de la estela (saliva o sudor) que deja una persona cuando camina, trota o corre, en la que también existe probabilidad de contagio. La única opción viable que ve para volver torneos es concentrar a todo el personal involucrado en un sitio, “y eso no va a ser fácil”.

Entiende que la economía se tiene que reactivar, pero muy a pesar de los protocolos que se están llevando de manera juiciosa, no ve que el fútbol “de una manera consecuente y sensata” se pueda hacer hasta agosto o septiembre y a puerta cerrada, y espectáculos masivos hasta el año entrante.

También prevé que vendrán meses complicados mientras no se pueda tener una vacuna. Y, finalmente, dice que no visualiza el fútbol con caretas, tapabocas y donde no se puedan hacer duelos porque, si sucede, alguno podría chocar con un infectado.